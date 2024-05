Comedy Hirten: Suche nach der kabarettistischen Leitkultur

Das Programm „Immer wieder Österreich“ ist eine Mischung aus Hirten-Klassikern und aktuellen Gags. Revueartig wird abgebildet, was Österreich ausmacht: in Sport, Politik, Society, Austropop. „Wir versuchen, in zwei Stunden die kabarettistische Leitkultur zu finden“, resümiert Schwab. Dazu gibt es Anekdoten von den Anfängen.

Und am Anfang war das Radio. Krone-Sportredakteur Moizi, der Bayer Rolf Lehmann und Gernot Kulis arbeiteten damals in der Ö3-Comedyabteilung. „Parodien waren damals extrem in“, sagt Moizi. Den Grundstein dafür hätten die Hektiker mit u.a, Mini Bydlinskis Fußballer-Parodien gelegt. Die Ö3-Komiker wurden bald dermaßen bekannt, dass Anfragen für Firmenfeiern kamen. „Wir haben drei Notenständer aufgestellt und die Ö3-Texte heruntergelesen“, erzählt Moizi. „Das ist aber gut angekommen. Daher hab’ ich gesagt: ,Lasst’s uns eine Kabarettgruppe drumherum bauen.‘ . Viele haben gefragt: ,Wer soll sich das zwei Stunden lang anhören?‘“

Der Aufhänger für die erste Show war: „Professor Kaiser“ (Kulis) und „Doktor Schneckerl“ (Moizi) gehen auf die Bühne. „Am nächsten Tag haben wir 7.000 Karten verkauft, in ganz Österreich“, erzählt Moizi, ganz in seinem Element. So zu beginnen, sei „im Endeffekt ein Märchen“ gewesen, meint er. „Normal fängt man im Kellertheater klein an und versucht, das langsam aufzubauen. Unser erster Auftritt im Salzburg Congress war vor 1.300 Leuten. Der Kulis und ich sind bis drei Minuten vor der Show im Publikum gesessen, weil keiner unsere Gesichter kannte. Dann sind wir aufgestanden und haben zu den Leuten g’sagt: ,Den Bledsinn schauen wir uns ned an.‘ Natürlich sind wir dann auf die Bühne gegangen und haben gespielt.“

Kulis ist mittlerweile nicht mehr dabei. Bereits Ende 2004 kamen Haider und Schwab hinzu. Noch immer kaum zu fassen ist der frühe Tod von Gründungsmitglied Marion Petric, die 2021 einem Krebsleiden erlag.