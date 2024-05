Witze aus 20 Jahren Comedy Hirten - und Tarek Leitner als Tarek Leitner

So werden etwa (fast) alle Bundeskanzler aus zwei Jahrzehnten imitiert, zudem Hansi Hinterseer, Marko Arnautovic etc. Herbert Haider liefert musikalische Einlagen von Ötzi bis Gabalier. Neuzugang Angelika Niedetzky knöpft sich ÖSV–Läuferin Kathi Liensberger vor.

Aus dem Radio

Die Hirten wurden 2004 aus dem Radio geboren. Am Beginn stand der Erfolg in der Ö3-Comedyschiene, dann erst erfolgte der Weg auf die Bühne. Diese Umstände der Geburt hängen der Partie noch nach. Viele der Einlagen würden in Kurzform funktionieren, in einem abendfüllenden Kabarett ist es um Welten schwieriger, die Spannung zu halten. Und die geht bereits vor der Pause verloren.