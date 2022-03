Comedian Chris Rock profitiert vom Watschen-Eklat mit Will Smith

Auch wenn es kein wünschenswerter Moment gewesen sein kann, von Will Smith vor einem Millionenpublikum geohrfeigt zu werden: Comedian Chris Rock profitiert vom Watschen-Eklat. Die Ticketverkäufe für Rocks Tournee haben sich nach dem Vorfall vervielfacht. Es seien am Sonntag nach der Gala mehr Tickets verkauft worden als im ganzen letzten Monat, hieß es in US-Medienberichten.

Am Mittwochabend wird Rock in Boston seinen ersten Bühnenauftritt nach der Oscar-Gala absolvieren. Er selbst hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert.