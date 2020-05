Columbo heißt Alfred

Was passiert, wenn ein Wiener Kieberer sich einbildet, er sei der Fernseh-Inspektor Columbo? Es geht natürlich alles schief, denn Columbo (oder wie er in Wien heißt: Constanza) hat zwar ein Auto, einen Mantel, ein Frühstücksei und immer noch eine letzte kleine Frage, aber keinen Hund. Und ohne den Hund namens "Hund" ist Columbo nicht vollständig, macht Fehler und endet als Verkehrspolizist an einer Kreuzung.

Dort stünde er heute noch, würde ihn nicht die Wiener Version von Michael Knight aus der Serie " Knight Rider" retten ...

Das Brüderpaar und Autorenteam Peter ( Buch) und Klaus Waldeck (Musik) erfand rund um die beliebte Ermittler-Figur (und andere Fernseh-Persönlichkeiten) eine aberwitzige, rasante, stellenweise abgrundtief blöde, aber immer lustige Slapstick-Trash-Revue.

Es wird gesungen und getanzt und sogar eine wilde Verfolgungsjagd mit Auto, Motorrad und Hubschrauber geht sich aus auf der kleinen Bühne des Rabenhof-Theaters.

Gerald Votava ist als Constanza ein sehr lustiger Columbo-Verschnitt, als Fan der Serie ist man begeistert und erstaunt, wie genau er Peter Falks Gestik und Mimik studiert hat. Constanza hat übrigens im Unterschied zu Columbo keine Frau, sondern eine zigarrenrauchende, drachenartige Mutter (großartig: Eva-Maria Marold), die ihn mit Liptauerbroten quält.