"Coco": Im Reich der Totenköpfe

Das findige Trickfilmstudio Pixar hat tief in die Diversitätskiste gegriffen: Erstmals wurde ein Abenteuer maßgeschneidert, in dem nicht-weiße Menschen (und Skelette) die Hauptrolle spielen. Das mexikanische Personal in Pixars farbenfroher Augenweide stellen ein kleiner Junge namens Miguel – und seine gesammelten Familienmitglieder (die lebendigen und die toten) . Trefflich animiert und im witzigen Detail sprühend vor Einfallsreichtum, schmeißt sich die Geschichte hemmungslos in die Arme von Mexikos Traditionen. Dort wird am Tag der Toten, einem der höchsten Feiertage des Landes, traditionell der Verstorbenen gedacht, die aus diesem Anlass den Lebendigen einen Besuch abstatten.

Nicht so bei Pixar, wo es umgekehrt zugeht: Miguel setzt auf der Suche nach einem Vorahnen versehentlich über eine Brücke über und landet im Reich der Toten. Dort, im Pixar-Hades der magischen Farben sieht es aus wie bei einer Tim-Burton-Fiesta. Gelenkige Skelette mit schwarz geränderten Augen, deren Knochen mit Cowboy-Hosen und Flamenco-Röcken behängt sind, lungern mit Schlapphüten und Gitarren herum. Frieda Kahlo befindet sich auch darunter.

Viele der Knochenmänner- und Frauen versuchen, die Grenzkontrolle zu passieren, um den Lebendigen ihren Besuch abzustatten. Denn nur, wer noch Verwandte im Diesseits hat, die sich an ihn erinnern, darf über die Brücke gehen. Und wenn es einmal so weit kommt, dass ein Toter völlig in Vergessenheit gerät, dann lösen sich auch seine Gebeine in Luft auf.