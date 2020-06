CNN: Kochen gegen den Seherschwund

Er selber ist eigentlich gar kein so toller Koch. Ja, Anthony Bourdain weiß, wie das Koch-Handwerk funktioniert, und besitzt sogar ein eigenes Lokal in New York, die Brasserie " Les Halles" (die aber längst von seinem Souschef geführt wird).

Doch prinzipiell isst er lieber und schaut sich um und beurteilt das, was er in allen Ecken der Welt vorgesetzt bekommt. Wobei es sich dabei um teils abartige Sachen handelt: um am Spieß gebratene Meerschweinchen in Ecuador, Entenfüße mit höllenscharfer Senfsoße in Peking, einen ellenlangen, fetten Hotdog in Chile, Lammhirn im Burgenland oder noch krabbel­frische Krabben in einer Spelunke in einem Vorort von Washington, D.C.