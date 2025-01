Clara Stern über "Zwei gegen die Bank“: „Es geht nicht um einen Mann“

Tatsächlich treffen bei der Besetzung von „Zwei gegen die Bank“ versierte Komödienspezialistinnen aufeinander. Im Zentrum steht die immer patente Caroline Peters: Sie spielt Finanzexpertin Juliette Koons, die ihrer gewissenlosen Chefin vier Millionen Euro geklaut hat, und mit ihrem schweren Geldkoffer nach Rom verduften will. Sie ruft nach einem Taxi, das von einer schwangeren Taxifahrerin namens Maggy – mit herbem Schmäh gespielt von Daniela Golpashin – gelenkt wird. Im Zuge ihrer abenteuerlichen Fahrt durch das nächtliche Wien nähern sich die beiden Frauen an und werden zu Komplizinnen: „Das Schöne war, dass das Drehbuch von Dominic Oley für die beiden geschrieben wurde. Die Art und Weise, wie die Figuren und ihre Dialoge wunderbar ineinandergegriffen haben, war wie ein Geschenk. Zuerst herrscht zwischen den Frauen Misstrauen, dann werden sie notwendigerweise Verbündete – und vielleicht steht am Ende sogar Freundschaft. Das hat sich total gut und dynamisch ergeben.“