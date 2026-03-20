US-Actionlegende gestorben: Der Tod hat Angst vor Chuck Norris

Der US-Schauspieler und Actionstar Chuck Norris ist laut übereinstimmenden US-Medienberichten im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war am Freitagvormittag in ein Krankenhaus auf Hawaii eingeliefert worden. Der 86-Jährige sei jedoch "guter Dinge", hieß es zunächst. Ein Sprecher von Norris äußerte sich vorerst nicht. In dem Bericht war von einem nicht näher bezeichneten "Notfall" die Rede. Er habe sich auf der Insel Kauai ereignet, schrieb TMZ.

Es ist vergleichsweise selten, dass man in einen Nachruf Witze erzählen kann. Aber Chuck Norris schafft auch das. Er ist nämlich ein Internetphänomen: Das dort eigene Genre der Chuck-Norris-Witze hat den Actionfilmstar weit über sein doch eher begrenztes Oeuvre hinaus zur Kultfigur gemacht. Die Pointen funktionieren dabei immer nach dem selben Schema: Der US-Amerikaner schafft unmögliches. Zum Beispiel: Chuck Norris kann eine Zwiebel zum Weinen bringen.

Chuck Norris kann eine Drehtür zuschlagen.

Chuck Norris trägt keine Uhr. Er entscheidet, wie spät es ist.



Nur auf einen Chuck-Norris-Satz folgt keine Pointe: Chuck Norris ist tot. Der Amerikaner war ein Fixstern in jener Art von Filmen, die man sehr gerne, aber nicht immer bierernst anschaut – jene Art von Niedrigbudget-Actionfilm die zuletzt eigentlich kaum noch gedreht wurde, die aber in den 1960ern bis in die 1980er ein fixer Teil der Kinolandschaft war. Man liest das eventuell schon an den Titeln ab: „Der Bulldozer“, „Kalte Wut“, „Missing in Action“, „Delta Force“ und „Die Feuerwalze“ lauten diese. Und um den Humorfaktor, der da immer mitschwang, wusste Norris auch selbst: Er spielte gekonnt im Kultspiel um seine Leindwandfiguren mit.

Kampfsport-Pose Sein Markenzeichen neben der Pointe war lange Zeit der nackte Oberkörper, die Kampfsport-Pose, Vollbart und Stirnband. Zur Leinwandikone machte ihn sein Kampf mit dem Kung-Fu-Superstar Bruce Lee im Film „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ von 1972. Ende der 1960er Jahre fing der Kampfsportler an, in Filmen aufzutreten. Seinen letzten Auftritt hatte er in „Agent Recon“ von 2024. beim Film „The Expendables 2“ (2012) war er unter den großen Actionhelden Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis der Älteste.



Recht und Ordnung Auch mit der TV-Serie „Walker, Texas Ranger“ (1993-2001) war Norris stark präsent: Mehr als acht Jahre lang spielte er den Gesetzeshüter Cordell Walker, der für Recht und Ordnung sorgt. Sein Lebensmotto benannte er einmal mit „Glaube, Familie, Fitness, Freiheit und Kampf“. Da trafen sich dann Fiktion und Realität: Norris war einer von jenen in Hollywood, die Donald Trump unterstützten (der sei ein Kämpfer, der Amerika groß machen werde, keine Pointe), wetterte gegen das Woke und das Liberale und war US-Promi-Aushängeschild für den österreichischen Waffenfabrikanten Glock. Auch im Geschäftemachen war er dem US-Präsidenten nicht unähnlich, er verkaufte patriotische Silbermünzen auf seiner Webseite. 1998 hatte er das mehr als 20 Jahre jüngere Ex-Model Gena O'Kelley geheiratet. 2001 brachte sie Zwillinge zur Welt. Aus früheren Beziehungen hat Norris weitere drei Kinder.

Norris hatte am 10. März seinen 86. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte er in Online-Netzwerken ein Video, das ihn beim Boxen zeigt. Dazu schrieb er, in Anlehnung an die in den 2000er Jahren beliebten Chuck-Norris-Witze: "Ich werde nicht älter. Ich steige ein Level auf." Ein letzter geht hier vielleicht noch: Chuck Norris hat keine Angst vor dem Tod.

Der Tod hat Angst vor Chuck Norris.