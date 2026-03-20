"Wieso sieht Chuck Norris sein Spiegelbild nicht?"

"Weil es nur einen Chuck Norris geben kann."

Mehr noch als als Actionstar würde Chuck Norris als härtester aller Männer weltberühmt. Dass es jetzt gar keinen Chuck Norris mehr geben soll, war deshalb eigentlich nicht vorgesehen. Passiert ist es trotzdem - Norris starb am Freitag im Alter von 86 Jahren.

Als einmalige Hommage an diesen Mythos Mann hier die (für uns) definitive Liste der 86 besten Norris-Witze.