Top 86: Die Liste der definitiv besten Chuck-Norris-Witze aller Zeiten
Es ist vergleichsweise selten, dass man in einem Nachruf Witze erzählen kann. Als einzig angebrachte Hommage deshalb hier: Die Top 86 der allerbesten Chuck Norris-Witze.
"Wieso sieht Chuck Norris sein Spiegelbild nicht?"
"Weil es nur einen Chuck Norris geben kann."
Mehr noch als als Actionstar würde Chuck Norris als härtester aller Männer weltberühmt. Dass es jetzt gar keinen Chuck Norris mehr geben soll, war deshalb eigentlich nicht vorgesehen. Passiert ist es trotzdem - Norris starb am Freitag im Alter von 86 Jahren.
Als einmalige Hommage an diesen Mythos Mann hier die (für uns) definitive Liste der 86 besten Norris-Witze.
- Chuck Norris ist eigentlich schon vor 10 Jahren gestorben. Der Tod hatte bisher nur noch nicht den Mut, es ihm zu sagen.
- Chuck Norris schläft nicht – er wartet.
- Wenn Google etwas nicht findet, fragt es Chuck Norris.
- Chuck Norris darf während der Fahrt mit dem Busfahrer sprechen.
- Wenn Chuck Norris Liegestütze macht, drückt er die Erde nach unten.
- Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Alle
- Chuck Norris kann Zwiebeln zum Weinen bringen.
- Der Schatten von Chuck Norris hat Angst vor ihm.
- Chuck Norris hat bis Unendlich gezählt. Zweimal.
- Chuck Norris braucht kein Internet – das Internet braucht Chuck Norris.
- Wenn Chuck Norris ins Wasser geht, wird er nicht nass – das Wasser wird Chuck Norris.
- Der Akku von Chuck Norris‘ Smartphone ist schon seit drei Monaten leer, aber es traut sich nicht auszugehen
- Chuck Norris kann die Nadel im Heuhaufen finden.
- Chuck Norris liest keine Bücher – er starrt sie an, bis sie ihm alles erzählen.
- Chuck Norris kann mit einem Löffel einen Panzer zerstören. Aus Plastik.
- Chuck Norris verliert nie – er gewinnt oder lernt… wie man noch härter gewinnt.
- Chuck Norris kann durch Null teilen.
- Chuck Norris hat keine Uhr – er entscheidet, wie spät es ist.
- Wenn Chuck Norris ins Kino geht, beginnt der Film pünktlich.
- Chuck Norris kann einen Kreis mit Lineal zeichnen.
- Chuck Norris hat einmal gegen sich selbst gekämpft – und gewonnen.
- Chuck Norris kann einen Schatten werfen… im Dunkeln.
- Der Tod hatte mal eine Nahtoderfahrung – mit Chuck Norris.
- Chuck Norris kann ein Feuer mit einem Eiswürfel entfachen. Chuck Norris hat keine Träume – seine Träume haben Chuck Norris
- Chuck Norris hat einen Grizzlybären Vorleger in seinem Zimmer. Der Bär ist nicht tot, er hat nur Angst sich zu bewegen.
- Chuck Norris kann ein Puzzle in einer Sekunde lösen. Ohne hinzusehen.
- Chuck Norris hat die Bedienungsanleitung des Lebens geschrieben.
- Chuck Norris kann einen Raum ohne Türen verlassen.
- Chuck Norris läuft die 100 m in einer Sekunde. Er kennt eine Abkürzung.
- Chuck Norris kann den Wind sehen.
- Chuck Norris braucht keine Sonnenbrille. Die Sonne braucht eine Chuck-Norris-Brille.
- Chuck Norris braucht keine Brille – die Realität stellt sich scharf.
- Chuck Norris kann ein Steak mit den Augen grillen.
- Chuck Norris kann schneller stehen als du laufen.
- Chuck Norris hat die Farbe Schwarz erfunden.
- Chuck Norris kann Wasser trocken machen.
- Chuck Norris kennt alle Geheimnisse – auch die, die noch niemand weiß.
- Chuck Norris kann ein Handy ohne Akku aufladen.
- Chuck Norris hat den Kalender erfunden, weil er wissen wollte, wann er wieder gewinnt.
- Chuck Norris kann einen Berg besteigen… von innen.
- Chuck Norris kann durch Wände gehen – Wände gehen ihm aus dem Weg.
- Chuck Norris hat einmal Schattenboxen gemacht – der Schatten hat verloren.
- Chuck Norris kann im Regen trocken bleiben.
- Chuck Norris kann ein Lied hören, bevor es geschrieben wurde.
- Chuck Norris braucht keinen Schlüssel – Türen öffnen sich freiwillig.
- Chuck Norris ist Darth Vaders Vater!
- Chuck Norris hat keine Angst im Dunkeln – das Dunkel hat Angst vor ihm.
- Chuck Norris kann ein Buch lesen, indem er es kurz berührt.
- Chuck Norris kann einen Fisch ertränken.
- Chuck Norris kann eine Glühbirne mit Gedanken einschalten.
- Chuck Norris hat einmal einen Schatten überholt.
- Chuck Norris kann einen Kreis eckig machen.
- Chuck Norris braucht keinen Fallschirm – der Boden weicht aus.
- Chuck Norris braucht kein WLAN. Er ist direkt mit dem Internet verbunden.
- Chuck Norris hat die Zeit einmal überholt.
- Chuck Norris kann Schnee schmelzen lassen, indem er ihn ansieht.
- Chuck Norris isst keinen Honig, er kaut auf Bienen.
- Chuck Norris kann einen Vulkan beruhigen.
- Chuck Norris hat den Mond einmal zurückgeschubst.
- Chuck Norris kann ein Echo stoppen.
- Chuck Norris kann mit geschlossenen Augen sehen.
- Chuck Norris hat einmal den Horizont erreicht.
- Chuck Norris kann eine Kerze mit einem Blick ausblasen.
- Chuck Norris braucht keinen Plan – der Plan folgt ihm.
- Chuck Norris kann einen Schatten einfrieren.
- Chuck Norris hat einmal gegen die Zeit verloren… aus Höflichkeit.
- Chuck Norris kann eine Wolke falten.
- Chuck Norris braucht keinen Kompass – Norden zeigt auf ihn.
- Chuck Norris kann ein Labyrinth geradeaus gehen.
- Chuck Norris hat einmal den Regen gestoppt, weil er keine Lust hatte.
- Chuck Norris kann eine Uhr rückwärts denken.
- Chuck Norris kann einen Sturm flüstern lassen.
- Chuck Norris kann eine Münze auf beiden Seiten landen lassen.
- Chuck Norris hat einmal die Stille besiegt.
- Chuck Norris kann einen Schatten verlieren… und wiederfinden.
- Chuck Norris kann eine Geschichte ändern, nachdem sie passiert ist.
- Chuck Norris braucht keine Sprache – Wörter verstehen ihn.
- Chuck Norris kann ein Feuer einfrieren.
- Chuck Norris kann einen Berg bewegen – ohne ihn zu berühren.
- Chuck Norris hat einmal das Nichts gefüllt.
- Einige Leute tragen Superman Schlafanzüge. Superman trägt Chuck Norris Schlafanzüge.
- Chuck Norris braucht keine Musik – die Musik spielt für ihn.
- Chuck Norris kann eine Linie biegen.
- Chuck Norris hat nicht Geburtstag. Er war schon immer da.
- Chuck Norris kann eine Flamme erschrecken.
- Chuck Norris kann einen Traum festhalten.
- Chuck Norris braucht keine Regeln – Regeln brauchen Chuck Norris.
- Chuck Norris kann eine Drehtür zuschlagen.
Was ist Ihr liebster Chuck-Norris-Witz? Schreiben Sie uns in den Kommentaren?
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