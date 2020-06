Intime Momente im Stundenhotel

Der Name der Band geht auf den gleichnamigen Roman des amerikanischen Autors Jonathan Lethem zurück. „Es ist eine Verneigung vor Lethem“, huldigt ihm Emanuel.

„Emanuel wurde sehr geprägt von dem Buch und als wir uns nach der gemeinsamen Studiomusikerzeit für eine Gothic-Band entschieden, selbst was zu machen, hat er den Namen vorgeschlagen. Ich wollte natürlich zuerst das Buch lesen. Aber schlussendlich sagte ich nur: 'Ja, das kann ich unterschreiben. Das passt.'", erzählt Florian von den Anfängen.

Auch auf der Homepage der Band findet sich ein eigener Punkt, der sich nur um dieses Buch dreht. Passend als „Read Me“ betitelt. „Wir haben dann auch mal auf seine Website geschaut und das Tolle ist, es gibt dort einen Abschnitt der ‚promiscuous materials‘ und da steht drauf: ‚I’m no musician, but I like to write lyrics. If you want to use the lyrics, feel free‘. Ein paar seiner Textfragmente tauchen auch in einigen Songs auf“, erläutert Emanuel. In Kontakt sind sie mit dem Autor noch nicht, aber sobald die EP veröffentlicht ist, wollen die Jungs bei ihm anklopfen.

Die EP der Band soll bald erscheinen, versichern die beiden. Doch handelt es sich überhaupt um eine Band oder doch eher um ein Projekt? „Ich finde, ‚Projekt‘ klingt nach einem temporären, abgeschlossenen Ding. Und das ist es nicht. Der Gedanke war, ein klassisches Bandgefüge bestehend aus Sänger, Schlagzeuger, Gitarrist und Bassist aufzulösen. Was bei dem Wort ‚Projekt‘ mitschwingt, gefällt mir nicht, aber es ist wahrscheinlich eher das. Oder es ist eben eine Band ohne die klassischen Strukturen einer Band. Es steht irgendwo dazwischen. Fakt ist, wir legen die Grundstrukturen und es kommt immer jemand Neues dazu.“, versucht Emanuel es zu beschreiben.

„Wir nehmen uns zwei quasi von vornherein raus und sind Stil-offen. Wir wollen niemanden in ein Korsett zwängen. Wir haben zwar eine Grundvorstellung, aber wir lassen uns gerne Input geben.“, ergänzt Florian.