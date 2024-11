„Kein Wunder, dass Shakespeares Stücke oft vertanzt werden“

Wien

Von: Silvia Kargl Christopher Wheeldons „The Winter’s Tale”, uraufgeführt 2014 mit dem Royal Ballet in London, feierte am Dienstag (19. November) beim Wiener Staatsballett in der Staatsoper Premiere. Innerhalb weniger Jahre wurde das abendfüllende Handlungsballett zu einem „Klassiker“ des internationalen Balletts. Koproduziert wurde mit dem renommierten American Ballett Theatre New York.

Wheeldon begann seine Karriere als Tänzer beim Royal Ballet, dem er bis heute als „Artistic Associate“ verbunden ist, und wechselte zwei Jahre später (1993) zum New York City Ballet. Seit seiner Ernennung zum Haus-Choreografen dieser Compagnie 2001 zählt er zu den meistgefragten Choreografen seiner Generation. Sein Stil beruht auf klassischem Ballett, zudem gilt er als äußerst musikalischer Choreograf. Er schuf Ballette u. a. auch für das Ballett der Pariser Oper, das Hamburg Ballett, und er kreierte 2012 das begeistert aufgenommene „Cinderella“ für Het Nationale Ballet in Amsterdam. Dazu choreografiert der mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Wheeldon für Oper Film, und Musical. Zuletzt gewann das von ihm 2022 am Broadway inszenierte und choreografierte „MJ The Musical“ über Michael Jackson vier Tony Awards.





Wie kamen Sie auf das eher selten aufgeführte Shakespeare-Stück „The Winter’s Tale“ als Stoff für ein Ballett? Ich glaube, es wurde noch nie vertanzt. Ich habe mich im Vorfeld mehr oder minder durch alle Stücke Shakespeares gelesen. Kein Wunder, dass seine Stücke oft vertanzt werden, gibt es doch wirklich viele körperliche Einfälle darin. Dieses Stück aber ist wahrlich sehr komplex, die Handlung nicht einfach zu erzählen, aber sehr interessant. Ich habe mich mit dem Regisseur Nicolas Hytner beraten, der ein großartiger Kenner der Stücke Shakespeares ist. Er meinte, die Dualität der zwei Welten in den unterschiedlichen Schauplätzen von Böhmen und Sizilien sowie der poetische Symbolismus von „The Winter’s Tale“ sind schwierig zu inszenieren – aber vielleicht besser zu tanzen! Für mich muss die Handlung in den Schritten erzählt werden, ganz im Tanz, nicht etwa mit Mitteln der Pantomime. Das macht mein „Winter’s Tale“ auch zu einer Herausforderung für die Tänzerinnen und Tänzer, es ist nicht leicht. Ständig gibt es einen Bewegungsfluss, was auch für die herrliche Ausstattung von Bob Crowley gilt. Joby Talbot hat die Musik für das Ballett komponiert. War er in den Entstehungsprozess eingebunden?

Ja, für mich kommt die Musik immer vor dem Tanz. Mit Joby habe ich auch kleine Adaptionen im Stück vorgenommen, damit der Handlungsstrang stringent bleibt. Wir haben schon für sechs meiner Choreografien zusammengearbeitet, eine siebente ist in Planung. Ich schätze, wie er es schafft, Personen mit Musik zu charakterisieren. Auch die rhythmische Struktur seiner Kompositionen sagt mir sehr zu.