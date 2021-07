"Ich hab' zu Beginn in den Gatsch gegriffen"

Deutschland

(lacht) Man wird älter. Aber es ist nicht alles anders. Ich habe eine gewisse Gelassenheit erlernt. Und reflektiert. In den letzten zehn Jahren ist alles so schnell gegangen. Ich musste lernen, nicht jedem alles zu erzählen, gerade was Beziehungen anbelangt. Da hab’ ich zu Beginn in denGatsch gegriffen und alles ausposaunt. Dadurch war die Trennung umso härter. Und durchist alles zehn Mal so groß geworden. Ich hab in dem Moment gar nicht realisiert, wie viele Leute sich eigentlich wünschen, einen Amadeus- oder einen Echo-Preis mit nach Hause zu nehmen. Man hat viel erlebt, es war super. Aber man hatte die Zeit nicht, wo man sich hinsetzt und denkt: Ich bin selber stolz auf mich.

Wie sehen Sie der Albumveröffentlichung entgegen?

Die Single kommt gut an, aber kaufen das die Leute dann, kommen die dann zum Konzert oder nicht? Da ist noch eine Herumzitterei. Auf Facebook kriegt man zum Glück viel mit.