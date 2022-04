Christie's versteigert "Denker"-Statue von Auguste Rodin

Eine der insgesamt etwa 40 Bronzestatuen des berühmten "Denkers" von Rodin soll am 30. Juni in Paris versteigert werden. Der Preis werde auf bis zu 14 Millionen Euro geschätzt, teilte das Auktionshaus Christie's am Donnerstag in Paris mit. Der Bildhauer Auguste Rodin hatte die Figur eines sitzenden Mannes, der nachdenklich wirkt und sein Kinn in die Hand stützt, zwischen 1880 und 1882 geschaffen.

Das zu versteigernde Werk stammt aus einer Privatsammlung des Innenarchitekten Alberto Pinto. Vor der Versteigerung soll es noch in New York und Hongkong ausgestellt werden. Die Statue war nach dem Tod Rodins 1928 gegossen worden. 2013 war ein anderes Exemplar des Denkers über Sotheby's in New York für etwa 15 Millionen Dollar versteigert worden.

Das Original befindet sich im Pariser Rodin Museum. "Der Denker" zählt weltweit zu den berühmtesten Statuen. Rodin hatte ihn als Teil des "Höllentors" erschaffen, ein aufwendig gestaltetes Portal für ein Pariser Museum, für das sich Rodin von Dantes Inferno inspirieren ließ. Modell für die Plastik war ein muskulöser Boxer.