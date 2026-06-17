Christian Ulmen klagt gegen Kündigung seiner Serienverträge

Der deutsche Schauspieler Christian Ulmen geht gerichtlich gegen die Kündigung von Verträgen für eine neue Serie durch eine Filmproduktionsfirma vor. Die Sache wird am kommenden Montag vor dem Arbeitsgericht Berlin verhandelt.

Laut Gericht geht es um die Streamingserie „The Au Pair“, für die Ulmen das Drehbuch verfasst hat. Für diese habe er mit der Produktionsfirma einen Regie-, einen Autoren- und einen Editorenvertrag sowie eine Exklusivvereinbarung abgeschlossen.