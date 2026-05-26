Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ulmen wegen häuslicher Gewalt
Zusammenfassung
- Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen Christian Ulmen wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt, erhoben von Ex-Partnerin Collien Fernandes.
- Die Vorfälle sollen sich 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben; auch Vorwürfe der digitalen Gewalt werden geprüft.
- Ulmen bestreitet die Anschuldigungen, es gilt die Unschuldsvermutung.
Im Fall der von der Schauspielerin Collien Fernandes erhobenen Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen hat die Staatsanwaltschaft Potsdam ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe um den Vorwurf der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag. Zuvor hatten die Potsdamer Neuesten Nachrichten berichtet.
Konkret gehe es um mehrere Vorfälle, die sich in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben sollen. Die Vorwürfe der "digitalen Gewalt" würden weiterhin geprüft, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte der Fall bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe gelegen.
Ulmen bestreitet Anschuldigungen
Ulmen selbst bestreitet die Anschuldigungen, es gilt die Unschuldsvermutung. Der heute 50 Jahre alte Ulmen und die 44-jährige Moderatorin und Schauspielerin Fernandes waren seit 2011 ein Paar, vergangenes Jahr gaben sie ihre Trennung bekannt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.
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