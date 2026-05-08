Christian Ulmen unterliegt "Spiegel" vor Gericht weitgehend

Im Rechtsstreit zwischen dem Schauspieler Christian Ulmen und dem Spiegel hat das Landgericht Hamburg vorläufig einen großen Teil der von Ulmen angegriffenen Berichterstattung erlaubt. Das Nachrichtenmagazin durfte über bestimmte Vorwürfe von Ulmens Ex-Frau Collien Fernandes schreiben, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Ulmen kann noch Beschwerde einlegen.

Der Schauspieler hatte einstweilige Verfügungen mit Bezug auf fünf Passagen der Artikel beantragt und wollte so erreichen, dass diese nicht weiter veröffentlicht werden. Nur in Bezug auf einen der Abschnitte hatte er nun Erfolg. Die übrigen strittigen Äußerungen erklärte das Gericht für zulässig. Magazin darf über Gewaltvorwürfe berichten Demnach durfte das Magazin über Gewaltvorwürfe berichten. Aus dem Kontext der Beiträge entstehe außerdem der Verdacht, dass Ulmen fremde Deepfake-Videos verschickt habe, die Fernandes zeigen sollten. Auch das hielt das Gericht für zulässig. Der "Spiegel" habe die Voraussetzungen einer zulässigen Verdachtsberichterstattung beachtet. Der notwendige Mindestbestand an Beweistatsachen liege vor.