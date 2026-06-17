Christian Ulmen klagt gegen Kündigung seiner Serienverträge

Der deutsche Schauspieler Christian Ulmen geht gerichtlich gegen die Kündigung von Verträgen für eine neue Serie durch eine Filmproduktionsfirma vor. Die Sache wird am kommenden Montag vor dem Arbeitsgericht Berlin verhandelt. Laut Gericht geht es um die Streamingserie „The Au Pair“, für die Ulmen das Drehbuch verfasst hat. Für diese habe er mit der Produktionsfirma einen Regie-, einen Autoren- und einen Editorenvertrag sowie eine Exklusivvereinbarung abgeschlossen.

Serie und Vorwürfe weisen inhaltliche Parallelen auf

Diese Verträge habe die Produktionsfirma jeweils mit Schreiben vom 15. April 2026 fristlos gekündigt. Zur Begründung habe sie sich unter anderem auf das Bekanntwerden strafrechtlich relevanter Vorwürfe gegen Ulmen und „auf inhaltliche Parallelen dieser Vorwürfe zu der Handlung der Serie“ gestützt. Mit seiner Klage wendet sich Ulmen laut Arbeitsgericht nun gegen die Beendigung der Vertragsverhältnisse. Er mache hierbei geltend, als Arbeitnehmer bei der Filmproduktionsfirma beschäftigt worden zu sein, teilte die Pressestelle mit. Es sei zunächst ein Gütetermin vor der Vorsitzenden geplant.