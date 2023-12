"Checker Tobi"-Erfinder mit 45 Jahren gestorben

Honsell drehte auch Dokus für Erwachsene

Johannes Honsell wurde in Rosenheim geboren und studierte nach seinen Jahren in Salzburg in München Geschichte und an der Deutschen Journalistenschule. Zunächst schrieb er für den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung und wandte sich später vermehrt Film und Fernsehen zu.

Dabei drehte er auch Dokus für Erwachsene - etwa 2008 "Die ersten Kinder Israels" über fünf Menschen, die am Tag der Staatsgründung Israels geboren wurden.