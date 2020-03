"Check Check": In Simmering ist nichts los

Die österreichische Schauspielerin und Wahl-Berlinerin Doris Golpashin ist ab Mittwoch (1. April) ab 21.20 Uhr auf ProSieben an der Seite ihres Mannes Klaas Heufer-Umlauf (Joko und Klaas) in „Check Check“ zu sehen. Die 39-Jährige spielt in dieser Sitcom Sabine, die Chefin eines Provinz-Flughafens namens Simmering, an dem oft nur ein Flieger in der Woche startet oder landet.

Wenn man sich etwa die derzeitigen Bilder vom Flughafen in Wien-Schwechat ansieht, ist die Geschichte über einen deutschen Flughafen der Provinzstadt Simmering unfreiwillig aktuell: Da wie dort gibt es menschenleere Abflughallen, keine Flugzeuge und einen Sicherheitsdienst, der sich langweilt.