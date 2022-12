Charlotte Wells über ihr Filmdebüt "Aftersun“: Sehnsucht nach Berührung

Reale und imaginäre Erinnerungen spielen eine zentrale Rolle in „Aftersun“. Tatsächlich hat die mittlerweile erwachsene Sophie ihre Erinnerungen an den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Vater in Camcorder-Aufnahmen gespeichert, wie sie in den 90er-Jahren besonders populär wurden.

Das körnige Material verleiht den Bildern eine ganz eigene, haptische Qualität. Inhaltlich verstärkt die Regisseurin diesen Eindruck: Die Sehnsucht danach, etwas zu berühren, was verloren ist. Wiederholt zeigt sie Szenen, in denen das Streichen über Oberflächen, das Halten von Händen eine zentrale Rolle spielen: „Ich glaube“, sagt Charlotte Wells, „dass mein Film ganz stark davon handelt, etwas angreifen und festhalten zu wollen, was sich nicht mehr festhalten lässt.“