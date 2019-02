Charlie Winston: Über einen Umweg nach Malawi zurück zur Musik

Winstons wieder so starke Liebe zur Musik ist in jedem Song von „Square 1“ zu hören. Was aber hatte ihm diese Liebe genommen? „Musik zu machen und sie live zu spielen ist eine Sache“, sagt er. „Aber du bist dabei auch Teil einer Industrie. Wenn du ein Album aufnimmst, steckst du alles, was du hast, in die Songs, bist monatelang bemüht, etwas Schönes zu schaffen. Aber wenn es dann erscheint, geht es nur mehr darum, damit ins Radio zu kommen. Das war für mich das Frustrierende.