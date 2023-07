Charlie Chaplins Tochter Josephine im Alter von 74 Jahren verstorben

Die Tochter des legendären Komikers Charlie Chaplin, Josephine Chaplin, ist tot. Die Schauspielerin starb bereits am 13. Juli in Paris, wie US-Branchenblätter übereinstimmend unter Berufung auf ihre Familie berichteten. Angehörige hatten ihren Tod zuvor in einer Traueranzeige in der französischen Tageszeitung Le Figaro mitgeteilt. Die Schauspielerin wurde 74 Jahre alt.