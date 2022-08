Charlbi Dean: Star aus Cannes-Gewinner "Triangle of Sadness" 32-jährig gestorben

Das südafrikanische Model Charlbi Dean, die im heurigen Cannes-Gewinner "Triangle of Sadness" ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte, ist tot. Sie starb laut internationalen Medienberichten 32-jährig nach "unerwarteter plötzlicher Erkrankung".

Dean wurde 1990 in Cape Town geboren und startete ihre Modelkarriere mit sechs Jahren. Später spielte sie in Filmen wie "Spud", "Don’t Sleep" und "An Interview with God" sowie Gastrollen in TV-Serien.

"Triangle of Sadness" von Ruben Östlund ist eine Satire auf die Welt von Influencern und Superreichen. Der Film spielt unter anderem auf einer Luxusjacht. Nachdem diese von Piraten gekapert wird, stranden ein paar der Schiffsreisenden auf einer Insel, wo die Hierarchien umgekehrt werden. "Triangle of Sadness" handelt von der Absurdität des Kapitalismus, Machtverhältnissen und von sozialer Ungleichheit.