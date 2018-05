Champions-League: Finale bringt ORF Quoten-Highlight

Etwas anders ist die Situation bei der Europa League. Hier hat DAZN die Rechte an allen 205 Spielen exklusiv. 15 Spiele – jede Runde eines – wird in Österreich Puls4 bis inklusive 2020/’21 zeigen.

Ab Herbst teilen sich in Österreich und Deutschland das Streaming-Portal DAZN und Pay-TV-Sender Sky die CL-Spiele nach einem komplizierten Schlüssel. Fans, die die freie Wahl haben wollen, müssen beide abonnieren.

Abpfiff für den ORF : Mit sehr guten Quoten endete das vorerst letzte Champions-League -Finale im Öffentlich-Rechtlichen. Durchschnittlich 737.000 Zuseher verfolgten in ORFeins die zweite Hälfte von Real Madrid gegen den FC Liverpool. Damit lag die Reichweite trotz sommerlicher Temperaturen über den Werten der Vorjahre. Bei den Marktanteilen kam ORFeins auf 31 Prozent (2017: 32; 2016: 28).

Gerungen wird noch um Highlight-Shows am Samstag und Sonntag. Hier dürfte der ORF zum Zug kommen. Es gibt dort aber auch gewichtige Stimmen, die auf Abwarten setzen, ob die Klubs durch Fans und Sponsoren unter Druck kommen.

Die österreichische Bundesliga ist nun bis 2022 quasi exklusiv ebenfalls bei Sky. Das wöchentliche Spiel im ORF gehört der Vergangenheit an. Stolze 13 Millionen pro Jahr hatte der Öffentlich-Rechtliche dafür zuletzt auf den Tisch gelegt – das war nun zu wenig. Künftig zeigt A1 TV als „Free TV“-Partner – was Rapid lange nicht akzeptierte – vier Spiele pro Saison live.