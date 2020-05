Cesária Evora: Die "Stimme der Kapverden" ist tot

Die am Samstag im Alter von 70 Jahren verstorbene Weltmusikerin Cesaria Evora wird bereits am Dienstag auf dem Friedhof ihrer Heimatinsel Sao Vicente ( Kapverde) begraben, kündigten die Behörden am Sonntag an. Zuvor wird der Leichnam der "barfüßigen Diva" in der Residenz ihrer Familie in Mindelo aufgestellt, bevor er dann im Rathaus geehrt wird und am frühen Abend schließlich auf den Friedhof kommt.