Cecilia Bartoli: „Verzeihen ist leider nicht in den Genen"

Sind Oper und die Kunst generell mit solchen Botschaften in unserer Zeit vielleicht noch wichtiger als sonst?

Auf alle Fälle. Oper und Kunst können aufzeigen, was in unserer Gesellschaft passiert. Und wie man Dinge verbessern kann. Es sind perfekte Mittel, um Leute zum Reflektieren zu bringen.

Sie sind nicht nur künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele, sondern auch Intendantin der Oper in Monte-Carlo. Dort spielen Sie in der kommenden Saison auch „Tito“, allerdings nicht in der Produktion von Robert Carsen. Warum?

Die Monte-Carlo-Oper ist wunderschön, aber die Bühne ist zu klein dafür. Das Haus ist wie eine kleine Opéra Garnier von Paris.

Aber Sie spielen in diesem kleinen Opernhaus noch eine andere große Oper, die man dort nicht erwarten würde: „Rheingold“ von Richard Wagner.

Wir wollen Wagner auf historischen Instrumenten spielen, das hat es szenisch noch nie gegeben. Davide Livermore wird Regie führen, mit einer spektakulären Visualisierung auf großer Leinwand, ähnlich wie bei Händels „Giulio Cesare“ im Juli an der Staatsoper. Diese Kombination aus moderner Technologie auf der Bühne und historischen Instrumenten kann sehr spannend werden.

Sie zeigen in Monte-Carlo auch viel Puccini, anlässlich des 100. Todestages des Komponisten, singen da selbst aber nicht. Sie haben in Ihrer Karriere überhaupt nur zwei kleine Puccini-Rollen gesungen, den Hirten in „Tosca“ und den Musico in „Manon Lescaut“ – warum?

Für Puccini braucht man ein anderes Instrument, als ich es habe. Man muss immer wissen, was zu einer Stimme passt, das ist vielleicht der Grund, warum ich schon so lange singe. Jeder Sänger hat sein Instrument, aber nicht viele wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wie man es beschützt. Beim Sport ist es relativ klar, was der Körper kann und was nicht. Dazu kommt natürlich das Training. Und so kann man manchmal ans Limit gehen, aber nicht andauernd. Ich freue mich jedenfalls, dass ich Sänger, die perfekte Stimmen für Puccini haben, einladen kann. Wir spielen die Oper „La Rondine“, die in Monte-Carlo uraufgeführt wurde, dazu „Tosca“ und „Bohéme“.

Dafür holen Sie Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Pretty Yende, Roberto Alagna etc.. Warum kommen all diese Stars so gern nach Monte-Carlo? Wegen der persönlichen Kontakte zu Ihnen?

Schon Caruso kam gerne nach Monte-Carlo. Und viele andere große Sänger. Er ist schön, diese Atmosphäre wieder zu kreieren, die es damals gab. Dieses Haus hat eine so reiche Geschichte. Es wurde auch Ravels „L’enfant et les sortilèges“ dort uraufgeführt wurde, das werden wir kommende Saison auch spielen.

Ihr Kollege Kaufmann wird künftig auch als Intendant tätig sein, in Erl. Wie sehen Sie diese Entscheidung?

Eine Persönlichkeit wie Jonas, mit einer solchen Karriere, ist so wichtig für ein Opernhaus. Man braucht an der Spitze Leute mit musikalischem Wissen. Ich bin immer wieder überrascht, dass es Menschen gibt, die ein Opernhaus leiten und so wenig über die Musik wissen.

Aber ist so ein Job für einen Künstler nicht total langweilig, wenn man sich um jede Kleinigkeit kümmern muss?

Ganz im Gegenteil. Man kann große Künstler zusammenbringen und Spannendes programmieren. Ich bin sicher, Jonas wird das auch lieben.

Können Sie sich vorstellen, in einigen Jahren auch ein richtig großes Repertoiretheater zu leiten?

Ein Repertoirehaus ist natürlich schwieriger, das würde bedeuten, dass ich aufhören müsste zu singen. Vielleicht in zehn Jahren, wer weiß, was dann ist. Ich kann auch nicht sagen, ob ich später einmal die Energie dafür habe. Es ist jedenfalls ein Privileg, das Pfingstfestival in Salzburg leiten zu dürfen, ich habe dort in den vergangenen zwölf Jahren so viel gelernt. Salzburg ist ein echtes Juwel. Nur dadurch konnte ich auch die Leitung in Monte-Carlo akzeptieren.