Cecilia Bartoli im Musikverein: Musik darf auch Spaß machen

Bei den Salzburger Pfingstfestspielen wird sie ab 3. Juni in Gioachino Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ zu erleben sein. An der Wiener Staatsoper verlängert sie die aktuelle Spielzeit ebenfalls mit Rossini („La Cenerentola“, Il Turco in Italia“ und einer Rossini-Gala) bis in den Juli hinein. Und im Wiener Musikverein gab Cecilia Bartoli bereits jetzt eine Kostprobe ihres fabelhaften Könnens in diesem Genre.