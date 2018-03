CDs der Woche

HIP-HOP/SOUL/ROCK

COCOA SUGAR

YOUNG FATHERS

Foto: /Hersteller Soul, Rock, Elektronik, Hip-Hop werden von den drei Schotten so zwingend kombiniert, dass sie praktisch ein neues Genre erfunden haben. Grandiose CD, vom treibenden „In My View“ mit seinen anfangs so verstörend leiernden Synthies übers experimentelle „Wow“, den elektronisch zerfetzten Gospel von „Lord“, bis zum E-Funk von „Border Girl“, dem himmlischen „Picking You“ und dem atemlos fritzeligen "Toy", dessen Refrain dann ganz plötzlich an den "King Of Rock'n'Roll" erinnert. Eine der zurzeit spannendsten Bands der Welt. Auch was ihre Videos betrifft... (Ninja)

ROCK

HERE COME THE RUNTS

AWOLNATION

Foto: /Hersteller Wenn man mit einem Monster-Hit wie „Sail“ berühmt wird, steht man vor der heiklen Frage: Will man denselben Song für den Rest seines Lebens immer wieder aufnehmen und so zum Superstar werden? Der kalifornische Hippie Aaron Bruno sagt nein – zum Glück. Denn so beschert er uns Ohrwurm-Rocker wie „Handyman“, zarten Folk („Dogs“), Surfpunk („Cannonball“) UND abgefahrene Electronics. (Sony)

FOLK/ROCK

MUTUAL HORSE

HOLLY MIRANDA

Foto: /Hersteller Die US-Songwriterin schöpft in allen Beziehungen aus dem Vollen: Soundmäßig ist von Wanderklampfe über Rockband, Electronics bis zum Orchester alles dabei – und emotional auch. Das großartige „Whereever“ steigt hoch wie ein Mustang, „Loved“ ist trotz Drumcomputer so verletzlich, wie’s nur geht (auf dieser Live-Aufnahme fehlt der DC übrigens) und „Exquisite“ (mit Kyp Malone) unglaublich melancholisch – und unglaublich schön. (Dangerbird)

ELECTRONIC

ALL THAT MUST BE

GEORGE FITZGERALD

Foto: /Hersteller Ein charmantes Electronic-Album zwischen Old-School-Chill („Two Moons“) und melancholischen Club-Bangern wie „Burns“, die so europäisch klingen, dass sie ein wenig an Herrn Kalkbrenner erinnern. Weitere Highlights sind die Kooperationen mit Lil Silva („Roll Back“), Bonobo und Tracey Everything But The Girl Thorn („Half Light“). (Domino)