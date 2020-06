CD der Woche "ist keine Sonnenschein-Musik"

Salzburg, Wien, Salzburg und bald wieder Wien. Egal, wo Markus Hinterhäuser künstlerisch etwas zu sagen hatte , die zeitgenössische Musik nahm in all seinen Planungen immer eine zentrale Stelle ein. Man denke nur an das fabelhafte "Zeitfluss-Festival" der Salzburger Festspiele, an die nicht minder geniale "Zeit-Zone" bei den Wiener Festwochen oder an Hinterhäusers Wirken als Salzburger Konzertchef und Kurzzeit-Intendant der Festspiele. Hinterhäuser hat überall Maßstäbe gesetzt und wird wohl auch den Wiener Festwochen (ab 2014) seinen Stempel aufdrücken.