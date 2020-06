CD der Woche: Ein Gigant zum Nachhören

Er war es, der die Uraufführung von Giacomo Puccinis "La Bohè me" leitete. Er war es auch, der an der Mailänder Scala nach Puccinis Tod dessen "Turandot" aus der Taufe hob. Er war es, der in Wien und Salzburg Akzente setzte, ehe ihn der NS-Terror zur Emigration in die USA zwang, wo eigens für ihn das NBC Symphony Orchestra gegründet wurde. Arturo Toscanini, ein Dirigent, an dem kein Musikliebhaber vorbeikommt.