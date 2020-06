CD der Woche: Beethoven für alle

Das Ergebnis ist – nun ja, ehrenwert. Denn natürlich klingen die Damen und Herren des West-Eastern Divan Orchestra nicht so wie andere renommierte Klangkörper. Auch wenn das Niveau des Orchesters hoch ist, an die ganz großen Klangideale kann man nicht anknüpfen. So schwankt dieser Beethoven zwischen seltsamer Betulichkeit und rustikaler Kraftmeierei. Etliche Effekte und Passagen sind von Barenboim recht schön herausgearbeitet; andere Stellen bleiben unstrukturiert, ja energielos. Fazit: Dieser Beethoven ist durchaus anhörbar; ein großer Wurf klingt aber anders.

Umso schöner, dass man Barenboim (wieder unter dem Titel "Beethoven für alle", wieder Decca, drei CDs) auch als Pianist der Beethoven-Klavierkonzerte erleben kann. Und das mit der gewohnt exzellenten Staatskapelle Berlin. Hier ist Barenboim – er leitet das Orchester vom Klavier aus – ganz in seinem Element.

Barenboims Beethoven ist von der Interpretation her klassisch-ausgewogen, dennoch setzt der Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden und Musikdirektor der Mailänder Scala viele Akzente. Barenboim findet zu einer sehr persönlichen, in vielen Momenten mitreißenden Beethoven-Wiedergabe. Die Staatskapelle erfüllt ihm dabei jeden noch so kleinen Wunsch. Dass Barenboim am Klavier über eine exzellente Technik verfügt, ist bekannt. Dass er diese aber nie vordergründig einsetzt, ist erfreulich. Beethoven, wie er sein soll, tatsächlich zu Herzen gehend.

KURIER-Wertung: **** von *****