Causa Erl - Gustav Kuhn "stellt Funktion ruhend"

Nach schweren Vorwürfen, zuletzt durch fünf Sängerinnen, stellt der Chef der Tiroler Festspiele Erl, Gustav Kuhn, seine Funktion bis zur vollständigen Klärung mit sofortiger Wirkung ruhend. Das ist laut APA das Ergebnis einer Sitzung des Stiftungsvorstandes der Tiroler Festspiele Erl, die nach den Vorwürfen einberufen worden war. Kuhn wolle damit weiteren Schaden von den Festspielen abwenden, teilten die Verantwortlichen der APA mit.

Die Festspiele waren zuletzt unter schweren Druck geraten: Fünf ehemalige Künstlerinnen hatten in einem offenen Brief an Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner sexuelle Übergriffe bzw. Missbrauch durch den künstlerischen Leiter, Gustav Kuhn, angeklagt. Sie sprechen von "anhaltendem Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen" durch Kuhn während ihres Engagements. Am Montagabend bekräftigten zwei der Künstlerinnen die Vorwürfe im ORF. Kuhn weist diese weiterhin zurück.