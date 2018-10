Causa Erl - Kuhn im ORF: "Was sind sexuelle Übergriffe?"

"Das ist von diesen alles erfunden", sagte Kuhn zu den öffentlich gemachten Vorwürfen. Es gehe darum, dass diese Musikerinnen "tief gekränkt seien", dass sie "die Rolle nicht bekommen haben. Es gibt viele Gründe, warum eine Frau etwas erfindet, was nicht stimmt." Die "negativen Vorwürfe" kämen "nur von Leuten, die bei uns ausscheiden mussten. Es ist nicht eine Stimme dabei, die bei uns geblieben ist." Kuhn sagte: "Was sind sexuelle Übergriffe? Wo sind sexuelle Übergriffe? Was nicht erfunden ist, ist, dass ein sexueller Übergriff schon sein kann, wenn Sie eine Sängerin bitten, einen Kaffee zu trinken, und hier ergibt sich ein Missverständnis."

Er verwehrte sich dagegen, dass die Künstlerinnen von ihm abhängig seien. "Die guten Leute können doch überall singen und spielen", so Kuhn, der dann doch sagte: "Wenn ich sexuell übergriffig wurde, dafür entschuldige ich mich hundert und tausend mal." In den öffentlich vorgebrachten Vorwürfen sei dies jedoch nicht der Fall gewesen.

Nicht dementiert hat Kuhn, Musiker vor Jahrzehnten in "ausfallendem" Tonfall angebrüllt zu heben. "Jetzt brülle ich nicht mehr. Zumindest bemühe ich mich sehr, gezügelt und anständig zu probieren."

Dass er in der "ZiB" seinen Rücktritt bekannt geben wollte, seien nur "tolle Gerüchte": "Nein. Ich bin der Anschuldigungen müde, die so nicht stimmen. Und werde mich jetzt zurückziehen und mir Ruhe gönnen."