"Catharsis" von Sven Väth: "Kein Tanzen, kein Paradies"

Die 13 Tracks umfassende Platte klingt nach Rückblick. Soll heißen: Sven Väth tischt einem nicht unbedingt frische, aber eingängige „Tech-House“-Sounds auf, die man zum Beispiel nahtlos mit einem alten Westbam-Techno-Brett kombinieren kann. „My musical footprints from different decades reflect my life path“, heißt es dazu im Eröffnungstrack „What I Used To Play“. Damit ist auch die Ausrichtung des Albums geklärt: Es geht, abgesehen von zwei, drei spirituellen Nummern, nur in eine Richtung: auf den Dancefloor. Sven Väth will tanzen, und liefert dazu auch die passende Musik: Stampfende Bässe, kratzige Synthies, spektrale Effekte, subtile, analog klingende Modulationen und eine messerscharfe wie nach vorne peitschende Snare. Das Stück „Feiern“ steht exemplarisch für die Botschaft, mit der einen diese Platte jede Minute anschreit: „Ich will feiern, will wieder spüren, schwitzen und dich berühren, mich tief fallen lassen, in diese Welten, die mir fehlten“, wünscht sich Väth.

Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung von „Catharsis“ ist gut gewählt. Die Diskos werden hierzulande ab 5. März wieder öffnen. „Kein Tanzen, kein Paradies. Liebe Grüße, Sven“, richtet der Musiker dann noch seinen Anhängern aus. Amen!