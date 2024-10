Cate Blanchett in "Disclaimer": Wenn nichts so ist, wie es scheint

Dass nicht alles so ist, wie es den Anschein hat, zeigt sich zunächst in kleinen Haar-Rissen. Das Verhältnis zu ihrem einzigen Sohn ist seltsam angespannt; auch die Devotheit des Ehemannes hat etwas Künstliches. Und dann beginnt plötzlich ein Roman zu zirkulieren, der Catherine vor Schreck erbrechen lässt: Er erzählt von der Sex-Affäre einer verheirateten Frau mit einem deutlich jüngeren Mann in Italien, die mit dem Unfalltod des Burschen endete. Und bald ist sich die Welt darin einig: Die Frau ist niemand anderes als Catherine – und sie trägt Schuld am Tod des jungen Mannes.