Catalina Molina über ihr "Tatort"-Debüt "Glück allein"

Sie haben an der Filmakademie unter Michael Haneke studiert. Wie ist es, Haneke-Schülerin zu sein?

Ich habe mich immer sehr unterstützt gefühlt. Es gibt aber auch viele, die unter seinem harten Urteil leiden. Er ist wahnsinnig ehrlich und sagt seine Meinung gerade heraus. Wenn er etwas scheiße findet, wird er das auch genau so formulieren – und natürlich auch ausführlich begründen. Aber diese Direktheit hat mir immer gefallen.

Färbt da der Stil von Lehrer Haneke auf die Schüler ab?

Es gab schon immer wieder Sequenzen in Kurzfilmen von Studierenden, die stark an Arbeiten von Michael Haneke erinnerten. Aber er hat das immer sofort angesprochen: Denn er wollte auf keinen Fall, dass ihn die Studentinnen nur kopieren. Wir sollten vielmehr unsere eigenen Geschichten erzählen. Das war ihm wichtig und vielleicht auch ein Grund, warum ich gut mit ihm ausgekommen bin.

Was macht Ihre Filme aus?

Eine schwierige Frage! Ich glaub, ich versuche wahrhaftige und authentische Momente zu erzeugen, die berühren. Wenn das gelingt, kann die Figur den Zuschauer an der Hand nehmen und überall hinziehen. Und Stimmungen sind mir ganz wichtig, deshalb versuche ich oft stilisierte Klammern im Film einzubauen, die Raum für Gedanken und die eigenen Sehnsüchte lässt.

Wie wichtig ist Networking in diesem Beruf?

Seit ich Kinder habe, also seit über fünf Jahren, gehe ich sehr selten auf Filmpartys: Zum Networken bleibt mir ehrlich gesagt gar keine Zeit. Wahrscheinlich schadet es nicht, aber ich muss sagen, ich habe noch nie einen Auftrag aufgrund einer Begegnung auf einer Party oder einem anderem Film-Event bekommen, oder umgekehrt: einen Schauspieler oder eine Schauspielerin besetzt, nur weil ich ihn oder sie privat kennengelernt habe und sympathisch finde. Da gehört schon mehr dazu.

Wird man als zweifache Mutter öfters schief angesehen, wenn man bei Dreharbeiten die Kinder beim Vater lässt?

Es gibt nach wie vor eine gesellschaftliche Erwartungshaltung, wie man als Mutter zu sein hat. Wenn man dieser Norm nicht zu 100% entspricht, stößt man auf Widerstand. Und natürlich kriegt man das dann zu spüren. Aber da hilft nur Abgrenzung. Denn es ist okay, wenn ich vier Wochen drehe und meine Kinder in dieser Zeit nur am Wochenende sehe. Es geht ihnen gut. Es kümmert sich mein Partner in dieser Zeit um sie und er macht das hervorragend! Grundsätzlich gilt: Wie man es macht, macht man es falsch. Wenn man als Mutter seiner Karriere nachgeht, ist man eine Rabenmutter. Bleibt man zuhause bei den Kindern, ist man langweilig, bequem oder gar konservativ. Wir als Familie haben da eine gute Balance gefunden. Meine Fünfjährige ist schon öfters am Set dabei gewesen und realisiert das auch bereits. Sie sagt zum Beispiel: „Meine Mama ist Chef vom Film. Ich will auch einmal Chefin sein.“ (lacht). Außerdem bekommt meine Tochter zu spüren, dass die Mama etwas arbeitet, was ihr großen Spaß macht. Und das ist doch etwas Schönes.

Was steht zurzeit an, was sind die Pläne?

Ich schreibe gerade an verschiedenen Drehbüchern für Kino und TV, dieses Jahr bin aber ich vermehrt bei meinen Kindern und das genieße ich auch sehr!