Castorfs "Faust" an der Staatsoper: Was für ein teuflisch guter Zauber

Das klingt alles überfrachtet? Ganz und gar nicht. Denn Castorf ist szenisch so nah an Goethe und an Gounod und an den beiden innewohnenden Ideen, wie selten ein Regisseur dieses Werkes. Mephisto als tätowierter Voodoo-Priester, der seine Nadeln erst nur in Puppen sticht, später aber das Messer in den Rücken von Valentin sticht, da Faust zu unfähig ist, diesen mit einem Maschinengewehr zu erschießen.

Dieser Faust wiederum ist anfangs nur ein alter Clochard, der nach seiner Wandlung zum Jüngling aber flott zum Verführer in Anzug und T-Shirt mutiert. Die Hauptfigur Margarethe ist eine eher billige Prostituierte mit Hang zum Höheren und Neigung zu alkoholischen Getränken. Daher auch ihre Visionen von Glück und Schönheit. Doch in der Telefonzelle, die sie frequentiert, heißt es wohl: Kein Anschluss unter dieser Nummer. Und in der berühmten Gebetsszene – nach einer Fehlgeburt – sind Schlangen ihre Begleiter am Altar.