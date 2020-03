"Cast Your Art": Der Kunstkanal mit Sendungsbewusstsein

Es ist das jüngste Video, das auf der Website des Wiener Anbieters aufscheint, der seit Jahren aus der heimischen Szene nicht wegzudenken ist: Ausstellungshäuser beauftragen das in Wien-Mariahilf ansässige Team ebenso mit Videoproduktionen wie Galerien oder einzelne Künstler. Die Filme laufen in Ausstellungen, auf Websites, sind aber auch auf der Homepage von Cast Your Art abrufbar. "Es war immer Teil unserer Unternehmenspolitik, dass der Inhalt frei abrufbar bleibt", sagt Firmengründer Wolfgang Haas im Gespräch mit dem KURIER. "Die einzige Einschränkung ist, dasss man sie nicht zu Kommerzialisierungszwecken nützt, also etwa in eine Werbung einbaut".

Videoporträt: Der Künstler Michael Kienzer