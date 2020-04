Casanova: "Das Spiel mit Tod und Verführung"

Michael Sturminger hat sein Musiktheaterstück "The Giacomo Variations" verfilmt – allerdings nicht, um einen Opernfilm daraus zu machen. Er kenne nur Opernfilme, wo Sänger Playback die Lippen bewegen, "wie die Affen", sagt Sturminger. Und das wollte er vermeiden.

"The Casanova Variations" (Kinostart: Freitag) nannte er seine mitreißende Kinoadaption, in der ein alternder Casanova auf sein Leben zurückblickt. Wieder spielt Hollywood-Star John Malkovich den Verführer, an seiner Seite Veronika Ferres eine mysteriöse Edelfrau. Furios verschmilzt Sturminger, dessen Opern-Inszenierung "Geschichten aus dem Wiener Wald" im März ins Theater an der Wien kommt, Vergangenheit mit Gegenwart, ein böhmisches Landhaus mit der Lissabonner Oper: Dort dirigiert Martin Haselböck das Orchester der Wiener Akademie, Tenöre wie Jonas Kaufmann und Florian Boesch singen Arien aus Mozart-Opern. Und Malkovich spielt manchmal Malkovich und manchmal Casanova.

KURIER: Herr Sturminger, in "The Casanova Variations" gibt es eine Szene, in der eine Filmproduzentin John Malkovich hinter der Bühne anbrüllt, sie würde niemals so ein furchtbares Stück verfilmen. War das aus dem Leben gegriffen?