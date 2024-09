"Carmen" beim Saisonauftakt der Wiener Staatsoper: Triumph der Debütantinnen

Die russische Mezzosopranistin Aigul Akhmetshina versetzt das Publikum an den bedeutendsten Häusern wie an der Met in New York oder an der Londoner Covent Garden Opera in Euphorie. Mit der aktuellen Serie von Georges Bizets „Carmen“ eröffnete sie nun auch die Spielzeit an der ausverkauften Wiener Staatsoper und nahm das Haus am Ring mit Verve ein.

Von Susanne Zobl