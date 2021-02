"Carmen" an der Wiener Staatsoper: "Grenzen gibt es nur im Kopf“

Franco Zeffirelli

Die bis dato letzte Neuproduktion von Georges Bizets Oper „Carmen“ in der Regie von Franco Zeffirelli hatte am 9. Dezember 1978 ihre Premiere im Haus am Ring. Seitdem haben an der Wiener Staatsoper alle Künstlerinnen und Künstler von Weltrang in dieser Produktion gesungen



164 Vorstellungen

An so vielen Abenden war Franco Zeffirellis klassische Deutung im Laufe der Jahrzehnte zu sehen. Die letzte Vorstellung in dieser Inszenierung fand am 12. September 2018 statt



Calixto Bieito

Die international gefeierte Inszenierung des spanischen Regisseurs kam im Jahr 1999 heraus und ist u. a. nach San Francisco,

Barcelona, Boston erstmals in Wien zu erleben. Es singen u. a.: Anita Rachvelishivili, Piotr Beczala, Erwin Schrott, Vera-Lotte Boecker. Dirigent ist Andrés Orozco-Estrada