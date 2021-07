Cantrell im Interview über das neue Album

Es war ein in jeder Hinsicht unerwartetes Comeback: Nach 13 Jahren Pause meldeten sich Alice In Chains 2009 mit dem bärenstarken Album „Black Gives Way To Blue“ zurück. Der neue Sänger William DuVall konnte die Schuhe seines 2002 an einer Überdosis gestorbenen Vorgängers Layne Staley füllen.

Diese Woche erscheint das zweite Album der neu formierten Alice In Chains. Es heißt „The Devil Put Dinosaurs Here“ und ist wieder großartig. Es verleugnet die Wurzeln der Gruppe nicht – Alice In Chains bildeten gemeinsam mit Nirvana und Pearl Jam die „großen Drei“ der Grunge –, klingt aber niemals nostalgisch: Infektiöse Melodien treffen auf knurrige Gitarren und Beatles-artigen Harmoniegesang.

Kopf und Songschreiber ist der Gitarrist und zweite Sänger Jerry Cantrell – der im KURIER-Interview auf sehr nette Weise seine Rolle kleinredet: „Wir sind ein Team, alle arbeiten mit.“

In der Rock-Presse war zu lesen, das Album sei „anders als alles, was die Band bisher gemacht hat“. Was macht es so anders? Cantrell lacht und relativiert: „Es sind zwölf neue Songs drauf, insofern ist es anders. Wie anders es ist, müssen die Hörer entscheiden.“