Cannes: Spike Lee begeistert mit Ku-Klux-Klan-Komödie

Spike Lee ist heute noch sauer, dass er 1989 für seinen Bann brechenden Film „Do the Right Thing“ nicht die Goldene Palme bekommen hat. Damals hat sich die Preis-Jury für Steven Soderberghs „sex, lies, and videotape“ entschieden – ein Umstand, den Lee dem damaligen Jury-Präsidenten Wim Wenders offenbar nie ganz verziehen hat.

Doch die Premiere von Spike Lees Wettbewerbsbeitrag „BlacKkKlansman“ in Cannes geriet zu einem großen Versöhnungsfest. Nicht nur brachen die Zuschauer immer wieder in spontanen Szenenapplaus und helles Gelächter aus – vor allem dann, wenn sich Spike Lee ganz offensichtlich über Donald Trump und seine Politik lustig machte; am Ende der Premiere gab es zehnminütige Standing Ovations und eine begeisterte Umarmung von „Batman“-Regisseur Christopher Nolan, der ebenfalls im Publikum saß.

Tatsächlich landete Spike Lee mit seiner 70er-Jahre-Satire einen echten Publikumshit, wenngleich „BlacKkKlansman“ seine moralische Botschaft sehr pädagogisch vor sich herträgt und auch als Komödie nicht ganz so lustig ist, wie sie offensichtlich sein möchte.