Cannes: Keine Antwort auf die harten Fragen

Aber nachdem Allens letzter Film "Magic in in the Moonlight" einen traurigen Tiefpunkt in der Karriere des New Yorker Stadtneurotikers dargestellt hatte, nimmt "Irrational Man" zumindest wieder etwas an Fahrt auf.

Inhaltlich knüpft der Film an Allens gefeiertes Thriller-Melodram "Match Point" an, ohne allerdings dessen intensive Qualität zu erreichen. Wie eine Spieluhr, deren Melodie man schon oft gehört hat, spulen sich die Ereignisse reibungslos ab. In der ersten Hälfte muss man viel pseudo-kluges Philosophie-Blabla über sich ergehen lassen, erst im zweiten Teil wird es zügiger.