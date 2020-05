Drogenkrieg und Stöckelschuhe

Denis Villeneuve

Blunts

Regisseurversucht – wie auch zuletzt in "Prisoners" – einen moralischen Graubereich auszuloten, verpasst dabei aber die Chance, seinem Drama Dringlichkeit zu verpassen. GeradeRolle wird da zum Kern des Problems: Obwohl zum emotionalem Zentrum des Films erklärt, ist sie kaum mit Handlungsmacht ausgestattet: "Schau zu und lerne", heißt es einmal. Und tatsächlich muss sie mehr oder weniger hilflos mit ansehen, wie die Männer um sie herum ihr Ding durchziehen. Das gibt ihrer Figur wenig zu tun und lässt sie letztlich blass und wenig interessant erscheinen.

Keine Katastrophe, der Film, aber ein weiteres Indiz für einen bisher wenig profilierten Wettbewerb. Die wahren Perlen finden sich anderswo: Der Franzose Arnaud Desplechin lief mit seinem ungewöhnlichen, intensiven Jugendfilm "My Golden Days" in der "Quinzaine"; dort fand sich auch die wunderbare Liebesgeschichte von Philippe Garrel "In the Shadow of Women".

In der Nebenreihe " Un Certain Regard" wurde "Cemetery of Splendor" von Thai-Regisseur Apichatpong Weerasethakul gezeigt, der sich bei Frémaux dafür bedankte, dass man ihn in der Reihe für junge, noch zu entdeckende Regisseure zeigte. Nicht ganz ohne Ironie: Weerasethakul hatte 2010 die Goldene Palme gewonnen.