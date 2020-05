Halbe Preise für ganze Franzosen

Ebenfalls überraschend auch die Entscheidung, den Hauptpreis für die beste Schauspielerin zu teilen: Die Amerikanerin Rooney Mara erhielt – sehr verdient – den halben Preis für ihr Spiel als Kaufhausverkäuferin in Todd Haynes’ lesbischer Liebesgeschichte "Carol".

Die andere Hälfte ging allerdings nicht an ihre formidable Filmpartnerin Cate Blanchett; stattdessen wurde die Französin Emmanuelle Bercot für ihr exaltiertes Spiel als strapazierte Ehefrau von Vincent Cassel in Maïwenns "Mon Roi" belohnt. Dazu muss man anmerken, dass "Mon Roi" bei der Kritik durchgefallen war und auch schon insofern für erhobene Augenbrauen sorgte, als er als einer von fünf(!) französischen Filmen im Bewerb lief – einer Anzahl, die eindeutig zu hoch schien. Dafür vergönnten alle dem Franzosen Vincent Landon den Preis als bester Schauspieler in Stéphane Brizés Arbeitslosendrama "The Measure of Man".

Mit drei Auszeichnungen also sehr viele französische Sieger in einem durchwachsenen Wettbewerb, in dem am Ende eindeutig das sozial engagierte Kino gewann. Gut möglich, dass Cannes 2015 nicht so sehr wegen seiner tollen Filme in die Geschichte eingehen wird, sondern wegen "Flatgate": Dem Eintrittsverbot, das über weibliche Besucher einer Gala-Premiere verhängt wurde, weil sie keine Stöckelschuhe trugen.