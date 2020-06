"Caligula": Neue Sehnsucht nach dem Diktator

"Was Camus in ,Caligula" sagt, trifft sehr akkurat auf heutige Zeiten zu", diagnostiziert Lauwers im KURIER-Gespräch. "Die Leute sehnen sich nach neuen Diktatoren und das ist sehr gefährlich. Sie stimmen für extrem rechte Parteien, auch in meiner Heimat Belgien. Ich fürchte zum Beispiel um Griechenland. Wenn sich da einer als starker Mann, als ,Führer", als Lösung für alle Probleme präsentiert, werden die Menschen sich ihren neuen Tyrannen sogar selber wählen. Siehe Ungarn."

Totalitarismus ist für Lauwers noch lange nicht tot. 850 Kriege weltweit zählt er seit dem Zweiten. Ein Grund für ihn, mit Theater Politik zu machen: "Als Künstler hat man gesellschaftspolitische Verantwortung, sonst ist man nicht relevant. Im 20. Jahrhundert hat sich die Kunst zu sehr dekonstruktiviert, es ist höchste Zeit, dass wir uns wieder einmischen, wieder mitmischen."

Die Burg, wo er kommende Saison in seine vierte als Artist in Residence geht, erscheint ihm dafür ideal. Weil sie, wie er sagt, "das Herz der Stadt" ist. " Wien gewöhnt sich allmählich an mich", lacht er. Und bekennt, mit seinen nicht immer durchgängig verständlichen Arbeiten provozieren zu wollen. "Ich bin dankbar, dass Matthias Hartmann so viel Vertrauen in mich setzt. Er braucht mich nicht, ich brauche ihn nicht – das ist vielleicht der Grund, warum wir Freunde wurden."