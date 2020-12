Calexico veröffentlichen "kein Weihnachtsalbum"

„Die Songs gehen in den Texten nicht auf das Fest ein, sondern auf die reflektive Stimmung dieser Jahreszeit“, erklärt Bruns. „Es geht um Veränderung und wie die Veränderungen in der Welt bei mir Widerhall finden. ,Hear The Bells´ handelt von den Feiern und Traditionen, die es in Tucson Anfang November gab. Es inkludiert ein Zitat aus einem mexikanischen Folk-Song. ,Heart Of Downtown` handelt vom Leidensweg des Kongressabgeordneten John Lewis, der im Juli verstarb, aber auch vom Mitgefühl, das uns durch schwierige Lebensphasen trägt. Vom Sound her wollte ich damit etwas Hoffnungsvolles für diese eigenartige Zeit der Pandemie schaffen.“