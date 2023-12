Bussi Baba: Rockband KISS gab ihr letztes Konzert

Die US-Rockgruppe Kiss („Rock And Roll All Nite“, „I Was Made For Loving You“) hat mit einem Konzert in ihrer Heimatstadt New York City nach 50 Jahren ihre Bühnenkarriere beendet und zugleich eine „neue Ära“ angekündigt, in der Kiss virtuell weiter existieren sollen. Im Madison Square Garden spielte die Kultband in der Nacht zu Sonntag das letzte Konzert ihrer „End Of The Road“-Abschiedstournee, die rund fünf Jahre und 250 Konzerte gedauert hatte.

„Das ist also das Ende der Straße“, sagte Sänger und Gitarrist Paul Stanley (71) vor rund 20 000 Fans. „Aber das ist heute ein Abend der Freude, ein Anlass um zu feiern, was wir gemeinsam erlebt haben.“ Für das Abschlusskonzert hatten Kiss, die für ihr markantes Make-up und glitzernde Bühnenkostüme genauso berühmt sind wie für spektakuläre Bühnenshows, eine Extraladung Feuerwerk angekündigt. Nach dem letzten Konzert rang Bassist und Sänger Gene Simmons (74) sichtbar um Fassung. „Mir fehlen die Worte“, sagte er mit Tränen in den Augen.