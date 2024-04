Burgschauspieler Arthur Klemt: "Ich setze meine Gauklerreise fort“

Arthur Klemt

Geboren am 3. 11. 1967 in Klagenfurt, später Mitglied im Theatro Tascabile di Bergamo. Ab den 1990ern Engagements u. a. in Coburg, Stuttgart, Klagenfurt, Salzburg. Arbeiten für Film und TV. Ab 2011 Ensemblemitglied am Residenztheater in München, ab 2019 am Burgtheater in Wien.

Dort hat er am kommenden Freitag mit „Zentralfriedhof“ Premiere. Theatermacher Herbert Fritsch will in dem Stück herausfinden, wie man richtig stirbt, heißt es in der Ankündigung